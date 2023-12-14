انت الان تتابع إسبانيا تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 ديسمبر 2023, 6:44 مساءً

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم (الخميس) في الرباط بالمغرب: "إن إسبانيا تريد وقفاً لإطلاق النار يكون دائماً في قطاع غزة، ويمكّن من إدخال المساعدات الإنسانية". وأضاف "ألباريس" في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة: "إن على إسرائيل التمييز بين الأهداف الإرهابية والسكان المدنيين. ولا يمكن أن نقبل استهداف أماكن العبادة والمستشفيات ومقار الأمم المتحدة"، وفقاً لـ"فرانس برس". من جانبه، قال "بوريطة": "نحن مع وقف الأعمال العسكرية في أقرب وقت وبالسرعة المطلوبة، مع عدم استهداف المدنيين من أي جهة كانت".

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