انت الان تتابع تقديم مباراة الهلال والوحدة وقمة الفتح والشباب.. تعرف على المواعيد الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم، عن تقديم موعد مباراتي الهلال والوحدة في الرياض، ومواجهة الفتح والشباب في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، الساعة السادسة مساءً بدلاً من موعدها السابق عند الساعة التاسعة مساءً، ويأتي ذلك نظرًا إلى تعارض توقيت المباراتين السابقتين مع موعد انطلاقة مباراة الدور الثاني من كأس العالم للأندية والتي تستضيفها المملكة.

وفي السياق ذاته، تقرر تقديم موعد مباراة النصر والاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ 18 إلى الساعة السادسة مساءً يوم الجمعة 22 ديسمبر، نظرًا لتزامن التوقيت السابق مع المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

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