تراند اليوم : في مقدمتهم يحيى السنوار.. الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات عن تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

صحيفة الخليج 365: ألقى الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، منشورات على قطاع غزة، يعد فيها بمكافآت لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس.

وجاء في المنشور الموجّه إلى "أهل غزة": "بأنه من أجل مستقبلكم قدموا المعلومات التي تمكننا من القبض على الأشخاص الذين جلبوا الدمار والخراب إلى قطاع غزة".

وقال المنشور إن من يدلي بمعلومات عن يحيى السنوار سيتلقى جائزة تصل إلى 400 ألف دولار، بينما من يقدم معلومات عن قائد كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، محمد الضيف، سينال جائزة قدرها 100 ألف دولار.

​​​​​وتابع المنشور: " من يقدم معلومات عن محمد السنوار سيحصل على 300 ألف دولار، ومن يقدم معلومات عن رافع سلامة سيحصل على 200 ألف دولار".