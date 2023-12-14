شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين "تحدِّي صناعة الهدايا" لإثراء تجربة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع وزير التَّعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات، يوسف بن عبد الله البنيان اليوم، على استراتيجيَّات جامعة أم القرى.

جاء ذلك خلال زيارة له للجامعة، إذ اطلع أيضا على أبرز منجزاتها، وخطَّة لعام 2027، ومساراتها الاستراتيجيَّة في مجال: التَّعليم والتَّعلُّم، والبحث العلمي والدِّراسات العليا، والابتكار والتنافسيَّة.

منجزات جامعة أم القرى

هذا بالإضافة إلى الحوكمة وكفاءة الموارد، وخدمة المجتمع، علاوة على الاطلاع على أبرز منجزات الجامعة خلال الثلاث سنوات الماضية.

كما زار شركة وادي مكَّة للتقنية -الذِّراع الاستثماري لجامعة أمِّ القرى-؛ اطَّلع خلالها على معمل الابتكار، وأبرز المشاريع والبرامج والاستثمارات في في ريادة الأعمال والحاضنات والاستشارات والتَّدريب.

ودشَّن الوزير "تحدِّي صناعة الهدايا"؛ الذي يهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن في موسم الحجّ والعمرة؛ من خلال تطوير أفكار إبداعيَّة مبتكرة لهدايا تذكاريَّة تحمل الطَّابع الثَّقافي والدِّيني.

الارتقاء ضمن أفضل 200 جامعة عالميَّة

وتناول وزير التعليم، مهام مجلس شؤون الجامعات وخططه المستقبليَّة، ودور الجامعات فيها؛ بالإضافة إلى رحلة التَّحول لوزارة التَّعليم.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أنَّ الجامعة تطمح إلى الارتقاء ضمن أفضل 200 جامعة عالميَّة.

يضاف إلى ذلك التَّوسع في الشَّراكات المحليَّة والعالميَّة لخدمة الوطن والمجتمع وضيوف الرحمن؛ من خلال زيادة الأثر والمشاريع الاستثماريَّة، وتوظيف التقنية والابتكار في جميع الخدمات المقدَّمة من الجامعة.