شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. ضبط مخالف لاقتنائه وعرضه 21 كائنًا فطريًا دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه 21 كائنًا فطريًا دون ترخيص في منطقة عسير.

وكان منها كائنات مفترسة وكائنات مهددة بالانقراض، فيما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

مخالفات عرض الكائنات الفطرية

وأوضحت القوات اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص.

وأكدت أن عقوبة مخالفة عرض كائنات فطرية (حية أو ميته) مجهولة المصدر غرامة 10,000 ريال.

الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض

وتصل عقوبة ‏عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض إلى السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة تصل إلى (30) مليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما حثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

كانت شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها.

وأشارت إلى أن عقوبة المخالف غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.