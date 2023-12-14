شكرا لقرائتكم خبر عن العلا.. تفاصيل تكريم الفائزين في مسابقة الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّمت ‏الهيئة الملكية لمحافظة العُلا اليوم، طالبات تعليم العُلا الفائزات والطلاب المشاركين في مسابقة الذكاء الاصطناعي، بحضور المدير العام للبرنامج التنفيذي للتعليم العام بالهيئة، أحمد العُمري، ومدير تعليم العُلا، موسى محمد بن موسى، وعدد من القيادات التعليمية.

وبدأ حفل التكريم بالتعريف بالمسابقة والجهود التي بذلتها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لتحقيق الإنجاز، ثم قدمت الطالبات الفائزات عرضًا لأعمالهن التي شاركن بها في المسابقة.

برنامج تطوير التعليم

أوضح أحمد العُمري، في كلمته الدور الداعم والممكن الذي تقدمه الهيئة للتعليم العام من خلال برنامج تطوير التعليم بالشراكة مع تعليم العُلا، الذي من أهدافه تطوير مهارات الطلاب وإكسابهم مهارات جديدة من خلال برامج متخصصة، ومنها التفكير التصميمي والروبوت والقيادة والمهارات الحياتية ولغات البرمجة المختلفة.

وأشار العُمري إلى أن ما تحقق من نتائج على مستوى العالم كان بفضل الله ثم بتعاون الجميع، مؤكدًا وجود فرص كبيرة للمنافسة العالمية، وطلاب المملكة قادرون على التحدي والإنجاز، مقدماً شكره للطلبة الفائزين وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم ومعلماتهم، سائلاً الله لهم التوفيق والمزيد من الإنجازات.

وهنأ مدير تعليم العُلا في كلمة الطالبات الفائزات والطلاب المشاركين، مشيدًا بجهودهن وتمثيلهن لتعليم العُلا خير تمثيل، مثمنًا الجهود والدعم غير المحدود من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ووزارة التعليم، ومتابعة أسر الطالبات ومدارسهن؛ للوصول بهن لمنصات التكريم وتحقيق التميُّز والإنجاز، حاثهم على السعي لتحقيق المزيد من النجاحات، راجيًا لهم دوام التوفيق والتقدم والنجاح.

يذكر أن الطالبة نورة سعود عرفة حققت المستوى الثاني على مستوى العالم بمشروع "رحلة عائلة في محمية شرعان"، كما حقَّقت الطالبة أسيل ماجد بن حسين المستوى الرابع على العالم بمشروع "مساعد الطوارئ الذكي"، كما حققت الطالبتان وداد مجاهد البوشي وأسيل ماجد بن حسين المستوى الرابع على المملكة بمشروع "نورت العُلا مرشد سياحي".