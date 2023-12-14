شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستعرض جهودها في مجابهة خطر الكوارث والسيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض مهندسون سعوديون من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، جهود المملكة في مجابهة الكوارث والسيول.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تقنية عملية حول بعض الكوارث التي انعقدت اليوم في مقر اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة تونس.

التصدي للكوارث الطبيعية

وأشار المهندس طالب العتيبي، أهم النقاط المنهجية والخطط الاستباقية والاستشراف الاستراتيجي التي تعتمدها المملكة في التصدي للكوارث الطبيعية ومن أهمها تصريف مياه الأمطار.

ووضعت الكثير من الخطط المستدامة للتصدي للظواهر المناخية والتقلبات الجوية، وتطبيق خطط بعيدة المدى لدرء الأخطار.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أدت إلى بروز الكثير من الظواهر المناخية غير المعتادة منها الزلازل وموجات التسونامي وحرائق الغابات والجفاف وغيرها.

بيانات مدن المملكة

وقدم المهندس عمر العامر شرحًا حول منصة u maps التي أنشأتها المملكة وهي عبارة عن منصة للخرائط الحضارية رقمية حكومية تغطي جميع بيانات مدن المملكة بمعلومات وخرائط عالية الدقة.

وتناولت الورشة على مدى يومين العديد من المحاور من بينها: تقنية الزلازل والأعاصير وحرائق الغابات، والاستراتيجة الجزائرية للوقاية والحد من مخاطر الكوارث، والعرض حول بعض الكوارث الطبيعية التي أصابت المنطقة العربية خلال سنة 2023.

هذا إلى جانب عروض رقمية حول إعصار مدينة درنة الليبية، وزلزال مدينة حلب السورية.