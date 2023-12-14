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التذاكر والرحلات تتصدران شكاوى المسافرين

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تصدرت شكاوى المسافرين من التذاكر حسب الناقلات الجوية بـ4073 شكوى، بنسبة معالجة 81%، وجاءت شكاوى الرحلات ثانيا بـ3581 شكوى، بنسبة معالجة 77 %، ثم خدمات الأمتعة بـ3362، بنسبة معالجة 76%، وخدمات الإركاب بـ754 شكوى، بمعالجة 79%، والإعلان الداخلي بـ144 شكوى، بنسبة المعالجة 77%، وذلك حسب تقرير صادر عن هيئة الطيران المدني لعام 2022.

الشكاوى ونسب المعالجة في المطارات

1075 شكوى

الملك عبدالعزيز في جدة

445

%75

الملك خالد الدولي بالرياض

275

%77

الملك عبدالله في جازان

73

%96

أبها الدولي

47

%100

الأمير محمد بن عبدالعزيز

44

%97

الأمير سلطان في تبوك

30

%100

الطائف الدولي

23

%89

حائل

21

%100

نجران

18

%100

بيشة

16

%100


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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