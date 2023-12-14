تصدرت شكاوى المسافرين من التذاكر حسب الناقلات الجوية بـ4073 شكوى، بنسبة معالجة 81%، وجاءت شكاوى الرحلات ثانيا بـ3581 شكوى، بنسبة معالجة 77 %، ثم خدمات الأمتعة بـ3362، بنسبة معالجة 76%، وخدمات الإركاب بـ754 شكوى، بمعالجة 79%، والإعلان الداخلي بـ144 شكوى، بنسبة المعالجة 77%، وذلك حسب تقرير صادر عن هيئة الطيران المدني لعام 2022. الشكاوى ونسب المعالجة في المطارات 1075 شكوى الملك عبدالعزيز في جدة 445 %75 الملك خالد الدولي بالرياض 275 %77 الملك عبدالله في جازان 73 %96 أبها الدولي 47 %100 الأمير محمد بن عبدالعزيز 44 %97 الأمير سلطان في تبوك 30 %100 الطائف الدولي 23 %89 حائل 21 %100 نجران 18 %100 بيشة 16 %100



كانت هذه تفاصيل خبر التذاكر والرحلات تتصدران شكاوى المسافرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.