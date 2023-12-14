التذاكر والرحلات تتصدران شكاوى المسافرين

الشكاوى ونسب المعالجة في المطارات
1075 شكوى
الملك عبدالعزيز في جدة
445
%75
الملك خالد الدولي بالرياض
275
%77
الملك عبدالله في جازان
73
%96
أبها الدولي
47
%100
الأمير محمد بن عبدالعزيز
44
%97
الأمير سلطان في تبوك
30
%100
الطائف الدولي
23
%89
حائل
21
%100
نجران
18
%100
بيشة
16
%100
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