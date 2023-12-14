هيئة السوق المالية تدين 8 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ثمانية مستثمرين، بينهم 3 من القصّر، بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرض عليهم غرامة مالية قدرها 9.6 ملايين ريال، وألزمتهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.

وبحسب هيئة السوق المالية، فإن المخالفات التي ارتكبها المستثمرون تتمثل في التلاعب والتضليل أثناء تداولهم على أسهم شركتين مدرجتين في السوق المالية، وتحويل ملكية الأسهم فيما بينهم لزيادة نسبة تملكهم فيهما بشكل غير معلن للعموم، والتأثير في سعر الأسهم والتخارج في وقت متزامن.

شركة أنعام

وتتمثل المخالفات التي ارتكبها المستثمرون على سهم شركة أنعام في الآتي:

قيام فهد البنيان بتحويل 74,900 سهم من محفظته إلى محفظة ابنه القاصر، ثم شرائها مرة أخرى بعد ثلاثة أيام، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم.

قيام فهد البنيان بتحويل نفس الكمية إلى محفظة ابنته القاصر، ثم القيام بعمليات شراء على السهم بكمية بلغت 73,910 سهم خلال الفترة من 19 مايو إلى الأول من يونيو لعام 2020م.

قيام المدانين من 6 أكتوبر إلى 27 أكتوبر لعام 2020م بعمليات مضاربة في السهم وزيادة ملكيتهم مجتمعين حتى بلغت ما نسبته 27% دون أن يقوموا بالإفصاح عن امتلاكهم تلك النسبة.

قيام سلطان بن عبدالعزيز البنيان، وفهد بن عبدالعزيز البنيان عن طريق محفظة ابنته القاصر بإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق في 27 أكتوبر لعام 2020م بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع.

التأثير على سعر السهم

ونتيجة لهذه المخالفات، ارتفع سعر سهم شركة أنعام بنسبة 115 ريال، ثم قام المدانون ببيع أسهمهم والتخارج من السهم بعد إعلان الشركة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس المال.

العقوبات

وتضمن قرار لجنة الاستئناف إيقاع العقوبات التالية على المدانين:

غرامة مالية قدرها 9.6 ملايين ريال.

إلزامهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.

حظر التعامل في الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات.

وأكد رئيس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالرحمن القويز، أن الهيئة تعمل على حماية حقوق المستثمرين وضمان سلامة وكفاءة السوق المالية، مشيراً إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مستثمر يخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.