شكرا لمتابعة خبر عن هيئة التراث توثق 19 ملجأً صخرياً وعدد من المدافن الأثرية.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت هيئة التراث عن توثيق 19 ملجأً صخرياً وعدد من المدافن الأثرية وعدد من النقوش والفنون الصخرية في محافظة الريث بمنطقة جازان.

وأضافت أن أعمال مشروع المسح الشامل لمواقع الآثار والتراث العمراني في محافظة الريث بمنطقة جازان الذي نفذته هيئة التراث أسفرت عن عدد من الاكتشافات المهمة أبرزها مقابر أثرية تعود لفترات زمنية مختلفة.

كما أسفرت نتائج المسح عن أدوات حجرية وفخارية ومجموعة أجزاء الأواني فخارية.