شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطوات ورسوم استخراج تأشيرة عمرة 2024 ومدة صلاحية التأشيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سعر ومواعيد رحلات النقل الجماعي سابتكو من الرياض الى جدة وكم ساعة سفر بين الرياض وجدة في سابتكو؟ تُسهِّل وزارة الحج والعمرة السعودية عملية استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية من خلال منصة “نسك” الإلكترونية، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمعتمرين. تأتي تأشيرة العمرة الإلكترونية لعام 2023/2024 كجزء من جهود المملكة العربية السعودية لتسهيل أداء المسلمين لمناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030. خطوات ورسوم استخراج تأشيرة عمرة تُقدِّم “أريبيان بزنس” في هذا التقرير كافة المعلومات التي تحتاجين إلى معرفتها حول منصة “نسك” وتطبيقها لإصدار تأشيرة العمرة الإلكترونية لعامي 2023/2024. يُشمل التقرير أهم الخدمات التي يقدمها تطبيق “نسك” أو منصة “نسك”، وكيفية استفادتك منها في تنظيم رحلتك لأداء مناسك العمرة. أهم الخدمات التي يقدمها تطبيق “نسك” أو منصة “نسك”: إصدار تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023/2024: يمكن الحصول على التأشيرة خلال 24 ساعة، وتستمر صلاحيتها لمدة 90 يومًا.

يمكن الحصول على التأشيرة خلال 24 ساعة، وتستمر صلاحيتها لمدة 90 يومًا. إصدار تصريح الصلاة في الروضة الشريفة: يتيح التطبيق إمكانية إصدار تصاريح الصلاة للرجال والنساء في المسجد النبوي.

يتيح التطبيق إمكانية إصدار تصاريح الصلاة للرجال والنساء في المسجد النبوي. خدمات حجز الفنادق: يُمكنك حجز فنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر المنصة.

يُمكنك حجز فنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر المنصة. حجز تذاكر قطار الحرمين الشريفين: يوفِّر التطبيق خدمة حجز تذاكر القطار للتنقل بين المدن المقدسة.

يوفِّر التطبيق خدمة حجز تذاكر القطار للتنقل بين المدن المقدسة. معرفة أوقات الذروة والزحام: يُتيح لك التطبيق معرفة أوقات الذروة لتفاديها أثناء زيارتك.

يُتيح لك التطبيق معرفة أوقات الذروة لتفاديها أثناء زيارتك. إرشادات للزوار بعدة لغات: يقدم التطبيق إرشادات للزوار حول الأماكن المقدسة بعدة لغات. كيفية استخراج تأشيرة العمرة 2023/2024 إلكترونيًا: قم بزيارة تطبيق “نسك” على الهاتف الذكي أو منصة “نسك” الإلكترونية عبر الرابط هنا.

اختر خيار التقديم على التأشيرة وحدد جنسيتك من بين الدول المدرجة.

قم باختيار الإجابة على بعض الأسئلة المحددة.

اختر “التقديم على التأشيرة الإلكترونية”.

اختر “الحصول على التأشيرة من خلال الباقة” واتبع الخطوات حتى تقديم بياناتك.

اختر مزود الباقة المناسب لك، ثم اختر نوع الباقة وأدخل البيانات المطلوبة.

اضغط على موافق لتتلقى التأشيرة عبر البريد الإلكتروني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.