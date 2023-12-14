شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انقلاب جديد لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

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تعرَّفي على قيمة الدولار في مصر خلال جلسة الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023، حيث بقي متوسط سعر الدولار ثابتًا رسميًا في تعاملات البنوك وشركات الصرافة ولكن ارتفع في السوق الموازية “السوداء”، حيث تراوح بين 50 و 51 جنيهًا.

انقلاب جديد لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم

انتهت الثلاثاء الانتخابات الرئاسية في مصر، ومن المتوقع أن يحقق الرئيس عبد الفتاح السيسي فوزًا بولاية ثالثة، ممتدة لمدة 6 سنوات. ستُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية نتائج الانتخابات يوم الاثنين المقبل.

تظل قضية سعر الدولار محور اهتمام الشارع المصري، حيث استقر متوسط سعر الدولار في السوق الرسمي اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 30.84 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع.

وفي البنوك، استقر سعر الدولار اليوم في مصر حيث سجل متوسط 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار اليوم بقيمة 30.90 جنيه.

في السوق الموازية “السوداء”، ارتفع متوسط سعر الدولار بين 50 و 51 جنيهًا في تعاملات اليوم. يُذكر أن القانون المصري يفرض عقوبات قاسية على تداول العملات الأجنبية خارج السوق الرسمية، مما يدفع العديد من المتداولين إلى اللجوء إلى السوق السوداء.

يعاني الاقتصاد المصري من شح في العملات الأجنبية ومستويات تضخم قياسية وأقساط ديون خارجية كبيرة. رغم تثبيت سعر صرف الجنيه منذ مارس 2020، إلا أن معدل التضخم في مصر وصل إلى 35.6% سنويًا في نوفمبر الماضي، مما يظل يمثل تحديًا للاقتصاد المصري.

تتوقع بعض التوقعات أن يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك تعويم الجنيه، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.