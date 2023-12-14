شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن موعد إيداع دفعة شهر ديسمبر من دعم سكني للمستفيدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تُعتبر مبادرة الدعم السكني إحدى الخطوات الرئيسية التي تتبناها الحكومة السعودية لتوفير سكن للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. تُمكِّن هذه المبادرة المستفيدين من الحصول على قطع أرض مجانية لبناء سكن مناسب، ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم السكني لشهر ديسمبر 2023 في يوم 24 ديسمبر.

كانت هذه تفاصيل خبر موعد إيداع دفعة شهر ديسمبر من دعم سكني للمستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.