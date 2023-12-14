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أنجب الملك عبد العزيز آل سعود عددًا كبيرًا من الأبناء، حيث قام بالزواج أربعين مرة، وكان لديه مجموع (63) ابنًا، من بينهم (27) بنت. ورغم وفاة جميع أبنائه، فإن هناك (6) منهم بقوا على قيد الحياة، من بينهم الملك سلمان.

كم عدد إخوة الملك سلمان؟

الملك سلمان هو الابن رقم (25) للملك عبد العزيز آل سعود، ولديه العديد من الأخوات الذين يشكلون جزءًا من عائلته الكبيرة. يتضح ذلك من خلال التعريف ببعض أسماء أشقائه وأخواته:

الأمير تركي بن عبد العزيز، وُلد في الكويت عام (1900م).

الأمير سعود، وُلد في عام (1902م).

الأمير فيصل، وُلد في عام (1906م).

الأمير محمد بن عبد العزيز، وُلد في عام (1912م).

الأمير حمود بن عبد العزيز، وُلد عام (1947م).

الأمير ثامر بن عبد العزيز، وُلد عام (1940م).

الأمير طلال بن عبد العزيز، وُلد عام (1931م).

الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، وُلد عام (1931م).

الأمير ماجد، وُلد عام (1936م).

الأمير مساعد، وُلد عام (1926م).

الأمير عبد المجيد، وُلد عام (1942م).

الأمير تركي الثاني بن عبد العزيز، وُلد عام (1932م).

الملك فهد بن عبد العزيز، وُلد في الرياض عام (1920م).

الأمير أحمد، وُلد في عام (1939م).

تلقى الملك سلمان تعليمه في مدينة الرياض، حيث كان متفوقًا في دراسته وحفظ القرآن الكريم، وشمل تعليمه العديد من العلوم الدينية.

من جهة أمه، يشترك الملك سلمان مع عدد من الأشقاء، وهم: