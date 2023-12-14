"الزهراني" مديراً لمكتب "وزارة البيئة" برابغ

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف قراراً بتكليف المهندس ردة بن عبادل القارزي الزهراني مديراً لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ.

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