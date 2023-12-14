تراند اليوم : بالفيديو.. طبيب يكشف عن السعرات الحرارية في الأنواع المختلفة من "التميس".. ويحذر من وضعه داخل كيس بلاستيك لهذا السبب

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور محمد الغندور، عن السعرات الحرارية الموجودة في الأنواع المختلفة من "التميس"، وحذر من وضعه في أكياس بلاستيك.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية: " التميس العادي يحتوي على 280 سعر حراري، وتميس السمسم يحتوي على 295 سعر حراري، وتميس السمن يحتوي على 390 سعر حراري".

وتابع:"تميس السمن بالسكر يحتوي على 460 سعر حراري، وتميس البسكويت يحتوي على 635 سعر حراري، وتميس الجبن يحتوي على 315 سعر حراري".

وحذر من وضع التميس في أكياس بلاستيك، لافتا إلى أن هذه الأكياس تتفاعل مع التميس، والأفضل وضعه داخل أكياس ورقية.