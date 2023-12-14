تراند اليوم : بالفيديو.. الدكتور محمد الغندور : أغلب إحساسنا بالجوع هو جوع كاذب لهذا السبب

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور محمد الغندور ، خلال لقاء مع برنامج " ياهلا" ، أن أغلب إحساسنا بالجوع يكون جوع كاذب سببه قلة شرب المياه .

وقال الغندور : أغلب جوعنا هو جوع كاذب لأن مركز الجوع ومركز العطش في الدماغ هو واحد .

وتابع: دماغنا لا يفرق بين الجوع والعطش ، لكن أحنا نستسهل ونتوجه على طول للأكل ولا نشرب الماء .

واستكمل: أننا لا نشرب المياه إلا عندما نصل لمرحلة الجفاف والعطش الشديد ، لهذا يقولك لازم تشرب ثلثي المعدة ماء قبل الأكل ، وهذا ضروري جدا .