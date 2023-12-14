شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يؤكد أهمية تعزيز إجراءات القضايا وسرعة إنجازها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أهمية تعزيز الإجراءات المتعلقة بالقضايا، وسرعة إنجازها وفق النظام خاصة الموقفين، وتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف.

كان النائب العام، زار نيابة منطقة مكة المكرمة، وذلك ضمن الجولات التفقدية الميدانية على نيابات المناطق والمحافظات.

الإجراءات النظامية

واستهل الزيارة بلقاء رؤساء النيابات العامة بالمنطقة، ولقاء أصحاب الفضيلة أعضاء وعضوات النيابة العامة.

كما التقى بعدد من المستفيدين من المواطنين والمقيمين، واستمع لملاحظاتهم وطلباتهم، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.

دعم غير محدود من القيادة

ونوه خلال لقائه بمنسوبي النيابة العامة بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ

وأشار إلى حرصهما الدائم على العدالة ومباشرة الإجراءات القضائية، والحرص على رعاية الحقوق، وتفعيل الضمانات المقررة نظاماً في الأماكن المقدسة، وتسخير جميع الإمكانات والجهود لخدمة قاصديها.