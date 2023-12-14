شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سعودي يكشف عن مادة رخيصة الثمن تطرد الصراصير والحشرات من المنزل في 3 دقائق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تُعد الصراصير والحشرات الصغيرة من أكثر الأزياء التي تزعج النساء وربات البيوت وتؤرق مضاجعهم ويبحثون عن الحلول السريعة للتخلص منها، ولا شك أن ازعاج الصراصير يصبح أكثر عندما تتسلل إلى المطبخ وفي هذه المرحلة تستنفر ربات البيوت كل الطاقات والجهود للتخلص منها ويستخدمن كل الحلول الممكنة والمتاحة أمامهم، ورغم وجود بعض المواد المصنعة والمخصصة لقتل وطرد الصراصير والحشرات الصغيرة، إلا أنها عادةً ما تحتوي على مواد كيميائيّة وهو ما يشكل خطراً على الأطفال ومحتويات المطبخ، لذلك قدم خبير سعودي حيلة مذهلة وكشف في حديثة لموقع “بوابة الخليج“، عن مادة رخيصة الثمن وموجودة في كل بيت ويمكن استخدامها لطرد الصراصر خلال 3 دقائق، ولمعرفة هذه المادة السحرية تابعي معنا هذا المقال حتى النهاية.كيف تحافظي على منزلك خالياً من الصراصير والحشرات الصغيرة؟

هناك بعض الخطوات الروتينية التي يمكنك من خلالها الحفاظ على منزلك خالياً من الصراصير والحشرات الصغيرة، وهي كالتالي:

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• حافظي على نظافة وترتيب المنزل بشكل عام والتخلص من فوضى الأغراض.

• احرصي على اختيار مواد تنظيف تحتوي على الكلور لأنه فعال في القضاء على بيض الصراصير وبالتالي لن تنتشر.

• تخلصي أول بأول من بقايا البقع والأطعمة المتناثرة على الأرضيات.

• قومي بتخزين الأغراض في أواني محكمة الغلق حتى يكون من الصعب على الصراصير الصغيرة الوصول إليها.لاشك أن النظافة هي أهم الأسباب لتواجد الصراصير والحشرات الصغيرة في المنزل وفي المطبخ على وجه الخصوص، لذلك يجب عليك أن تحرصي أولاً على النظافة بشكل جيد، ثم طبقي هذه الطريقة التي كشف عنها خبير سعودي في تصريح خاص لموقع “بوابة الخليج”.

ووفقاً لما كشفه الخبير السعودي، فإن هناك مادة رخيصة الثمن ومتوفره في كل منزل، ولها مفعول سحري في طرد الصراصير والحشرات الصغيرة من المنزل، وهذه المادة هي “القهوة” حيث أنها لها مفعول السحر في طرد الصراصير والحشرات من المنزل وذلك بسبب مادة الكافيين الموجود فيها.

ويمكن استخدام القهوة لطرد الصراصير والحشرات الصغيرة، وفق الخطوات التالية:

• ضعي القليل من القهوة في اركان المطبخ، واركان الغرف التي تتواجد فيها الصراصير أو الحشرات الصغيرة.

• يمكن أيضاً وضع القهوة في بعض الأواني التي تصل إليها الحشرات.

• يمكن خلط القهوة مع زيت النعناع، بحيث تكون الكمية متساوية، ومن ثم وضعها في الأركان.

• هذه الطريقة كفيلة بأن تجعل الصراصير والحشرات الصغيرة تهرب من المطبخ والمنزل بشكل عام.طرق أخرى للتخلص من الصراصير والحشرات الصغيرة

هناك الكثير من الطرق التي يمكن ايضاً استخدامها للتخلص من الصراصير والحشرات الصغيرة، وفي السطور التالية سوف نلخص لك أبرز تلك الطرق الفعالة، وهي كالتالي:

• ورق الغار والنعناع البري وزيت القرفة يمكن وضعها في الخزائن وعند النوافذ رائحتها سوف تمنع تسلل الصراصير الصغيرة.

• الماء والخل أو استخدام الخل وحده مركز يساعد في قل الصراصير لصغيرة والقضاء على البيض الخاص به.

• ملح الطعام يمكن رشه في الأماكن الرطبة وتحديدا تحت الخزائن وعند الأطعمة إنه فعال في طرد الصراصير.

• بيكربونات الصوديوم يمكن خلطها مع كمية مناسبة من الماء ويتم رشها في الأرض وفي أماكن تواجد الصراصير سوف تقضي عليها نهائيا وتمنع تواجدها في المكان مرة أخرى.أضرار تواجد الصراصير في المنزل

• تنقل الأمراض، والسموم إلى الأسطح التي تتحرك عليها، مما يؤدي إلى التسمم الغذائي، وتعرض الأفراد إلى الإسهال.

• يحتوي لعابها على المواد السامة التي تؤدي إلى تعرض الأفراد إلى مشكلات التنفس أو الحساسية أو مرض الربو.

• تثير الإشمئزاز إذا جميع من يتواجدون في المكان، وتؤدي إلى خوف النساء، والأطفال.

• تحرج الأفراد أمام الضيوف عندما تظهر بالشكل المفاجئ في المكان.

• تخرج الروائح الكريهة التي تنتشر في المكان، وتعمل على تلويثه.كيف أتخلص من الصراصير في المنزل نهائيًا ؟

يمكنك أن تعتمدي على القهوة، أو ورق الغار أو الماء والصابون، أو الزيوت العطرية أو حمض البوريك، والسكر أو غاز الأمونيا أو مسحوق القهوة، بالإضافة إلى ذلك يجب عليك التخلص من التسربات المائية لانها توفر بيئة خصبة لتجمع الصراصير والحشرات الصغيرة.

كيف أخرج الصرصور من مخبئه ؟

يمكن إخراج الصراصير من مخابئها من خلال رش حمض البوريك داخل المخابئ الخاصة بالصراصير أو وضعه بعد خلطه بالسكر في الأماكن القريبة من المخابئ، لأنه يجذبها من أسفل البوتاجازات أو الغسالات أو خلف الغسالة، كما يمكن الاعتماد على القهوة في اخراج الصراصير من مخبئها والهروب خارج المنزل، لأن رائحة القهوة نفاذة والصراصير تنفر وتخاف منها.طرد الصراصير من المنزل باستخدام الماء والصابون، وذلك من خلال رش كمية من الماء المخلوط بصابون تنظيف الأواني في أماكن ظهور الصراصير يساعد على عدم قدرتها على الحركة، فيمكن الأفراد من قتلها أو طردها، كما أنه يسبب اختناقها.

• استخدام الزيوت العطرية، وذلك لأن الصراصير تكره الزيوت العطرية، فعندما يتم رشها في أماكن تواجدها مثل زيت الأرز، وزيت إكليل الجبل، فإنه يسبب هروبها من المكان أو موتها في الحال.

• استخدام حمض البوليك والسكر، يمكنك أن تخلط حمض البوريك مع كمية مناسبة من السكر، فعندما تتناول الصراصير هذه الخلطة، فإنها تتعرض إلى الموت، لأنها حمض البوريك من المواد السامة.