تراند اليوم : شاهد.. برنامج مجلس الصياهد يعلن انضمام مشهور التيك توك " قعيد " لمجلسه كضيف دائم

صحيفة الخليج 365: أعلن الإعلامي راكان المغيري مقدم برنامج " مجلس الصياهد" عن انضمام مشهور التيك توك " قعيد المجد "كضيف دائم للبرنامج .

وقال المغيري خلال إحدى حلقات المجلس : إن قعيد المجد ضيف دائم بمجلس الصياهد الأسبوع المقبل ، فهو اسم له بصمة وصاحب جولات وصولات ، وبجانب ذلك نجده يصور الذبائح ويشتري قعدان لأبوه .

وتابع: يوم نلقاه لابس أحسن الماركات العالمية في عواصم دولية ، ويوم نلقاه عاصب راسه تحت عرقوب ناقته ، وتساءل المغيري " شو ها التناقض ياقعيد؟".

وأجابه قعيد قائلا : ما هو تناقض هذه الأشياء أحبها من يوم طلعت على الدنيا ، ولو أملك ملايين الدنيا كلها ، قلب العزيز على قلبي . مٌضيفا وهو يضحك مع أحد ضيوف المجلس " مشاري لازم نلبسك جوتشي " ، ليجيبه شو جوتشي ، فقال القعيد وجبة وسط ضحكات الجميع .

وأردف قعيد: والله لي الشرف أن أكون معكم خلال الـ 7 أيام القادمة .