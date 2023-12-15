تفاصيل التلاعب في شركة الكثيري.. هيئة السوق المالية تصدر أحكاماً صارمة ضد مستثمرين

أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أحكاماً صارمة ضد ثمانية مستثمرين، بينهم ثلاثة قاصرين، أدينوا بالتلاعب والتضليل أثناء تداولهم على أسهم شركتين مدرجتين في السوق المالية، وتحويل ملكية الأسهم فيما بينهم لزيادة نسبة تملكهم فيهما بشكل غير معلن للعموم، والتأثير في سعر الأسهم والتخارج في وقت متزامن.

وتضمنت الأحكام الصادرة ضد المستثمرين ما يلي:

غرامة مالية قدرها 9.6 ملايين ريال.

إلزامهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.

حظر التعامل في الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات.

وكانت المخالفات التي ارتكبها المستثمرون قد بدأت في شركة “الكثيري” حينما اشترى سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان 225 ألف سهم في الشركة من أحد كبار مسؤوليها في صفقة خاصة تمت في 7 يونيو 2020، وذلك بعد 19 يوماً من إعلان الشركة تقديمها لملف طلب زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وفي اليوم التالي، قام فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان بتحويل نفس الكمية من الأسهم إلى محفظة ابنته القاصر، ثم قام بشراء كمية مماثلة في 23 أغسطس 2020 من أحد كبار المسؤولين في الشركة.

وخلال الفترة من 6 أكتوبر إلى 5 أكتوبر 2020، قام المدانون بعمليات شراء ومضاربة في سعر السهم، مما أدى إلى زيادة نسبة ملكيتهم مجتمعين إلى 24%، دون أن يقوموا بالإفصاح عن امتلاكهم تلك النسبة.

وفي نهاية يوم 5 أكتوبر، قام فهد بن عبدالعزيز البنيان ومن خلال محافظ أبنائه القصّر بإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع، وهو اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على زيادة رأس مال الشركة.

وفي اليوم التالي، تم الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

وخلال الفترة من 8 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2020، قام المدانون ببيع جزء من الحقوق المودعة لهم والاكتتاب بجزء منها، قبل أن يقوموا ببيع الأسهم والتخارج من السهم في 16 نوفمبر 2020. وأكدت هيئة السوق المالية أنها تعمل على حماية حقوق المستثمرين وضمان سلامة وكفاءة السوق المالية، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مستثمر يخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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