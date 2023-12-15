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يمكن للعملاء في شبكة اتصالات مصر القيام بعملية تحويل الرصيد بسهولة باستخدام الكود *770#. ببساطة، يمكنهم الاتصال بهذا الكود واتباع الخطوات التي يقدمها الرد الآلي لإكمال عملية الشحن.
كود تحويل رصيد اتصالات الى رقم أخر دقائق وانترنت
بالإضافة إلى ذلك، يتيح للعملاء تحويل الرصيد إلى زملاء الاشتراك الشهري من خلال الاتصال بالرقم المختصر 770 واتباع التعليمات المقدمة من الرد الآلي. يمكنهم أيضًا إجراء عملية التحويل عبر إرسال رسالة نصية إلى الرقم 770، تحتوي على رقم الهاتف المستلم وقيمة المبلغ المراد تحويله.
توضح شروط خدمة تحويل الرصيد في اتصالات مصر عدة نقاط، منها:
- تطبق رسوم خدمة تحويل الرصيد بنسبة 2% من إجمالي المبلغ المحول، ويكون الحد الأدنى للرسوم 30 قرشًا.
- يجب أن يكون الرصيد المتبقي للعميل بعد التحويل لا يقل عن 1.5 جنيه مصري، كحد أدنى بالنسبة لعملاء الكارت.
- لا يُسمح بخدمة تحويل الرصيد بعد مرور 3 أشهر على الاشتراك في نظام الخط، وهذا ينطبق على عملاء الاشتراك الشهري.
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