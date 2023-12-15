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تعرضت الفرق العربية البارزة، نادي الأهلي المصري ونادي اتحاد جدة السعودي، لمواجهة حاسمة في ربع نهائي كأس العالم للأندية. سيحدد يوم الجمعة المقبل مصير الفريقين، بعد فوز اتحاد جدة على منافسه النيوزيلندي أوكلاند سيتي في اللقاء الافتتاحي.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري في كأس العالم للأندية

تأتي هذه المواجهة كقمة عربية نادرة في هذه المنافسة الدولية، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة تجمع بين القوة والمهارة. ستقام المواجهة على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله “الجوهرة المشعة” في جدة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023.

بالنسبة للمشاهدين، يُتاح لهم متابعة مباراة الأهلي واتحاد جدة عبر بث مباشر وحصري على قنوات SSC الرياضية السعودية، التي حققت حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية. تُنقل المباراة الافتتاحية على قناة SSC1.

يُمكن للمشاهدين ضبط أجهزتهم على تردد 12523 على نايل سات، مع معدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3. كما يمكن التقاط إشارة البث عبر القمر الصناعي عرب سات، على تردد 12418، مع معدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وتعد مواجهة الأهلي واتحاد جدة هي الثانية في تاريخ مشاركتهما في بطولة كأس العالم للأندية. تاريخ أول لقاء كان في عام 2005 في اليابان، حيث فاز اتحاد جدة بتلك المواجهة التاريخية بفضل هدف محمد نور. يعد مشاركة اتحاد جدة في هذه البطولة هي الثانية بعد ذلك الإنجاز التاريخي. من ناحية أخرى، يعد النادي الأهلي المصري منتخبًا للبطولة للمرة التاسعة في تاريخه، وحقق خلال مشاركاته السابقة 3 ميداليات برونزية، مما يجعله أحد أكثر الأندية العربية والإفريقية تألقًا في تاريخ كأس العالم للأندية.