تراند اليوم : شاهد.. أول ظهور لشقيقة مشهورة سناب "بدور البراهيم"

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو أول ظهور لشقيقة مشهورة سناب شات بدور البراهيم.

وقالت بدور البراهيم خلال الفيديو: " هاي كيف حالكم متابعيني، أنا حبيت أفاجئكم بأختي، الحين بنصور جلسة تصوير ".

وقالت شقيقة بدور البراهيم:" كيفكم متابعين دودي".