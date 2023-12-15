تراند اليوم : شاهد.. أول ظهور لشقيقة مشهورة سناب "بدور البراهيم"

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو أول ظهور لشقيقة مشهورة سناب شات بدور البراهيم.
وقالت بدور البراهيم خلال الفيديو: " هاي كيف حالكم متابعيني، أنا حبيت أفاجئكم بأختي، الحين بنصور جلسة تصوير ".
وقالت شقيقة بدور البراهيم:" كيفكم متابعين دودي".
صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو أول ظهور لشقيقة مشهورة سناب شات بدور البراهيم.
وقالت بدور البراهيم خلال الفيديو: " هاي كيف حالكم متابعيني، أنا حبيت أفاجئكم بأختي، الحين بنصور جلسة تصوير ".
وقالت شقيقة بدور البراهيم:" كيفكم متابعين دودي".
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية