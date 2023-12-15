الارشيف / اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. أول ظهور لشقيقة مشهورة سناب "بدور البراهيم"

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو أول ظهور لشقيقة مشهورة سناب شات بدور البراهيم.

وقالت بدور البراهيم خلال الفيديو: " هاي كيف حالكم متابعيني، أنا حبيت أفاجئكم بأختي، الحين بنصور جلسة تصوير ".

وقالت شقيقة بدور البراهيم:" كيفكم متابعين دودي".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا