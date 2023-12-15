تراند اليوم : هل سيتم الحجز على ممتلكات عائلة البنيان المخالفة لنظام السوق المالية؟..شاهد: مستشار قانوني يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار القانوني محمد المسفر، عن إمكانية الحجز على ممتلكات عائلة البنيان المخالفة لنظام السوق المالية.

الحجز على المحافظ

وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" :"لجنة الاستئناف عندما تصدر قرار نهائي يتم تنفيذه مباشرة من النيابة العامة، وهيئة السوق المالية".

وتابع :"المحافظ يتم الحجز عليها فورا من قبل هيئة سوق المال لأنه وفقا للنظام يتم إيقاف تداول الأوراق المالية والحجز على العمليات التي جرت".

الحجز على الأموال

وأضاف:" إذا لم تكف المبالغ الموجودة في المحافظ المصادرة لتغطية السداد، سيتم حجز أموالهم الأخرى من أرصدة في البنوك وعقارات وغيرها".

إدانة

الجدير بالذكر أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ثمانية مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 9.6 ملايين ريال، وألزمتهم بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب 3 محافظ أخرى عائدة إلى أبناء أحد المدانين القصّر، إثر قيامهم والتلاعب والتضليل أثناء تداولهم على أسهم شركتين مدرجة في السوق المالية، وتحويل ملكية الأسهم فيما بينهم لزيادة نسبة تملكهم فيهما بشكل غير معلن للعموم، والتأثير في سعر الأسهم والتخارج في وقت متزامن.

أسماء المدانين

ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: عبدالعزيز بن عبدالله بن عيسى البنيان وأربعة من أبنائه الذكور وهم فيصل وسلطان وعبدالله وفهد، واثنتين من بناته هما ريم ونوف، إلى جانب هند بنت محمد بن عبدالرحمن بن عساكر بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (2) من لائحة سلوكيات السوق.