شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط تهريب 210 كلجم من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان إحباط تهريب 210 كيلو جرامات من نبات القات المخدر.

واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

#حرس_الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (210) كيلوجرامات من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/yK4K2jm97y

وكانت أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان أيضا تهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

جهود مكافحة المخدرات في السعودية

وفي وقت سابق من اليوم ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما 50 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وسُلما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.