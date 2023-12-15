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شكرا لقرائتكم خبر عن زيت الزيتون والفازلين: وصفة طبيعية لترطيب البشرة واليدين - اليكٍ طريقة الاستخدام! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
يُعتبر زيت الزيتون من أهم المكونات الطبيعية في صناعة وصفات التجميل، ويحتوي على العديد من الفوائد الطبيعية.
إضافةً إلى ذلك، يُستخدم زيت الزيتون في العديد من الوصفات الطبيعية للشعر والوجه والجسم. يحتوي زيت الزيتون على فيتامين (1a) ونسبة من الدهون، بالإضافة إلى فيتامين (2b).
يُستخدم الفازلين بشكل واسع في فصل الشتاء كمرطب طبيعي لترطيب البشرة بشكل ممتاز.
يمكن استخدام وصفة زيت الزيتون مع الفازلين لترطيب البشرة واليدين.
- تحتاجين إلى ملعقتين كبيرتين من الفازلين.
- وملعقة صغيرة من كل من جل الصبار والنشا وزيت الزيتون.
- وعصير الليمون.
- قومي بمزج جميع العناصر في إناء وتأكدي من ذوبان الفازلين بشكل جيد في حمام مائي قبل استخدامه.
- بعد ذلك
- أضيفي كمية مناسبة من النشا إلى الخليط واستمري في التحريك.
- أضيفي بضع قطرات من الليمون إلى زيت الزيتون حتى تحصلي على نتائج رائعة.
بالإضافة إلى ترطيب البشرة واليدين، يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفوائد الصحية، مثل تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، وخفض ضغط الدم والوقاية من تصلب الشرايين. كما يُساهم زيت الزيتون في الحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من الزهايمر.
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