شكرا لمتابعة خبر عن مستشارة أسرية : المشهور الفارغ يبحث عن مواضيع مثيرة للجدل لزيادة أعداد المتابعين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت المستشارة الأسرية والتربوية الدكتورة الهنوف الحقيل أساليب “مهرجي التواصل الاجتماعي” المثيرة للجدل من أجل زيادة أعداد المتابعين.

وقالت الحقيل بأن المشاهير يبحثون عن المواضيع الأكثر جدلا والتي تكون تجارب شخصية مثل تطلقنا وتزوجنا وخانني، ويستخدمونها من أجل جلب المشاهدات وزيادة المتابعين.

وأضافت الحقيل أن المشهور الفارغ يبحث عن مواضيع مثيرة للجدل من أجل زيادة أعداد المتابعين.