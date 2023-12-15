شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد صور ياسمين عبد العزيز بفستانها الشفاف تتصدر الترند في مصر والسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز متابعيها في لحظة رائعة عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث نشرت صورة جديدة عبر خاصية القصص المصورة “ستوري”. في الصورة، ظهرت ياسمين بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانًا أسودًا طويلًا مصنوعًا من القماش الشفاف الذي أبرز جمالها وأناقتها.

شاهد صور ياسمين عبد العزيز بفستانها الشفاف

الفستان كان مميزًا بتصميمه الأنيق والأنثوي، وزين بالبليسيه، مع حزام يحيط بالخصر لإبراز رشاقتها. أضافت المزيد من اللمسات الراقية بارتدائها مجوهرات ألماسية رائعة، ما أضفى لمسة من الفخامة إلى إطلالتها. فيما اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، مع مكياج جذاب يتناغم مع لون بشرتها.

يجدر بالذكر أن اسم ياسمين عبد العزيز يتصدر قوائم التريند على منصات التواصل الاجتماعي، ويحظى باهتمام واسع من قبل المعجبين. آخر أعمالها التلفزيونية كانت في مسلسل “ضرب نار” الذي عُرض في موسم رمضان لعام 2023، حيث شاركها البطولة الفنان أحمد العوضي، زوجها.

فيما أعلنت ياسمين عبد العزيز عن غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل، معلنة استعدادها لتقديم فيلم كوميدي جديد سيكون عودتها المميزة إلى السينما بعد غياب عدة سنوات منذ آخر أعمالها “الأبلة طم طم”.