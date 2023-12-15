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تراند اليوم : تفاصيل أول مكالمة هاتفية بين أردوغان وبايدن بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

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صحيفة الخليج 365 : كشفت الرئاسة التركية تفاصيل أول اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الأميركي جو بايدن مساء أمس الخميس منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وتحدث أردوغان عن "العواقب الإقليمية والعالمية السلبية" للحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان صدر عقب الاتصال أن "الرئيس إردوغان أكد أنّ تكثيف الهجمات الإسرائيلية وإطالة أمدها يمكن أن تكون لهما عواقب إقليمية وعالمية سلبية".

وشدّد إردوغان على أنّ "سحب دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل يمكن أن يضمن وقفًا سريعًا لإطلاق النار".

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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