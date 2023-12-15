السعودية | “بشاير الدرعية” تُعلن تدشّين فندق باب سمحان وتؤسس لـ 4 فنادق فاخرة ومركز الدرعية لفنون المستقبل واختيار شركة لتصميم دار الأوبرا الملكية بالدرعية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “بشاير الدرعية” تُعلن تدشّين فندق باب سمحان وتؤسس لـ 4 فنادق فاخرة ومركز الدرعية لفنون المستقبل واختيار شركة لتصميم دار الأوبرا الملكية بالدرعية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

شهد اليوم الثاني من فعالية “بشاير الدرعية 2023” عن وضع حجر الأساس لـ 4 فنادق عالمية فاخرة، والإعلان عن اختيار مصمم مشروع دار الأوبرا الملكية في الدرعية، بالإضافة لجملةٍ من التحديثات على تقدّم أعمال السير في المشروع، ضمن خطط “شركة الدرعية” لتحويل الدرعية إلى وجهةٍ سياحيةٍ وثقافيةٍ عالمية، تجذب أكثر من 50 مليون زيارة بحلول 2030.

وخلال محطات اليوم الثاني من “بشاير الدرعية”، شهد الضيوف استعراض “مركز الدرعية لفنون المستقبل”، الذي يُعد أول مركزٍ تعليميٍ فنيٍ مخصصٍ للفنون الرقمية في المملكة، إذ أُطلق المركز كمشروعٍ مشتركٍ بين شركة الدرعية ووزارة الثقافة؛ بهدف دعوة مبدعي الفنون الرقمية لتنظيم فعاليات رقمية مشتركة، إضافة إلى تقديم مناهج تعليمية تدرّس على مدى عام كامل، وتتناول السمات والجوانب الرقمية للمشهد الفني، ويمثّل المركز أحد النماذج التعاونية لإبراز الفنون والاحتفاء بالطاقات الشابة.

كما كشفت “شركة الدرعية” عن اختيار شركة “سنوهيتا” النرويجية المعمارية للتعاون في تصميم دار الأوبرا الملكية في الدرعية، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حيث ستُصمّم الدار وفقًا للطراز المعماري النجدي الأصيل، وأعلى معايير الاستدامة عالميًا، برؤية قائمة على مزج الثقافة النجدية الأصيلة مع التصاميم الحديثة والفنون المعمارية المعاصرة، مع توظيف المساحات والإطلالات التراثية العريقة التي تتداخل مع الطبيعة الخلابة التي تزخر بها الدرعية.

بالإضافة لذلك، شهد اليوم الثاني من “بشاير الدرعية 2023” الإعلان عن وضع حجر الأساس لأربعة فنادق عالمية فاخرة، هي: فندق “الريتز-كارلتون”، وفندق “ذا أدريس”، وفندق “كابيلا”، وفندق “فور سيزونز” .

وتم أيضًا تدشين فندق “باب سمحان”، الذي يعد واحدًا من بين أكثر من 41 فندقًا في الدرعية، ومن المقرّر أن يبدأ استقبال الزوار في عام 2024م، حيث سيستمتع النزلاء بتجربة مفعمة بالتراث النجدي الأصيل، تمزج بين عراقة التصميم وجودة الخدمات ومستوى الرفاهية العالي تحت سقف واحد، كما يمتاز الفندق بموقعه شمال الدرعية، حيث يُحيط به الجمال الطبيعي لوادي حنيفة ومطل البجيري، ويقع على مسافة قصيرة مشيًا على الأقدام من حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وعلى بعد خطوات من معرض الدرعية للفنون التقليدية، في الجهة المقابلة للفندق.

ويحتوي الفندق على 106 غرف و28 جناحًا، إضافةً إلى جناحٍ ملكي، إذ تم تصميم الغرف والأجنحة بدقة شديدة، وبمساحة تتراوح بين 35 مترًا مربعًا إلى 413 مترًا مربعًا، إضافة إلى صالة رئيسية للفندق بتصميم تراثيٍ آسر، وغرف للاجتماعات، ومنتجع صحي مع مسبح داخلي، وصالة ألعاب رياضية، وخيارات متنوعة لتناول الطعام، حيث يتم إدارة وتشغيل أحد المطاعم من قبل الطاهي الشهير مايكل مينا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو : “بشاير الدرعية هو موعدنا السنوي للإعلان عن عدد من المشروعات السياحية والثقافية والفندقية كل عام، إضافة لاستعراض أبرز ما حقّقه المشروع من إنجازات، وما نطمح إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة، لا سيما وأننا نقترب كل عام من إنجاز المخطط الرئيسي للمشروع، من خلال تدشين عدد من المشاريع كل عام”.

وكانت “شركة الدرعية” قد أعلنت يوم أمس خلال حفل “بشاير الدرعية 2023” عن وضع حجر الأساس لأول ثلاثة فنادق عالمية فاخرة في مشروع وادي صفار، هي: أمان، أوبروي، وسيكس سينسيز، إضافةً إلى وضع حجر الأساس لنادي الدرعية الملكي للفروسية والبولو، وكذلك تعشيب ملعب الغولف الأكبر في وادي صفار الذي صمّمه بطل الغولف العالمي غريغ نورمان، واستكمال الحفر التسعة الأولى في الملعب الذي يتكوّن من 27 حفرة, حيث يُستهدف أن يُصبح وجهةً رائدةً لعشّاق الرياضة في المملكة والعالم.