السعودية | “وقاء” يوقع اتفاقية تبادل بيانات مع وزارة البيئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

وقّع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” اليوم بالرياض، اتفاقية تبادل البيانات مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض؛ بهدف تمكين الجانبين من المعلومات بما يسهم في تطوير الخدمات والاستفادة منها وبناء علاقة تكاملية تقوم على مبدأ تعزيز ثقافة مشاركة البيانات.

وتأتي هذه الاتفاقية لتحديد نوع البيانات المطلوبة وصيغتها ومحتواها بشكل واضح ودقيق بما يشمل الحقول وطبيعتها وتجميعها ودورية مشاركة البيانات.

يذكر أن مركز “وقاء” يسعى جاهدًا من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية لتطوير البيانات والأعمال مع الجهات ذات العلاقة وتعزيز مشاركتها وتطوير الخدمات المعتمدة عليها.