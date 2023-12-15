السعودية | هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعلن مناطق جديدة مهمة للطيور عالمياً داخل حدودها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مناطق جديدة مهمة للطيور عالمياً داخل حدودها، لتصبح بذلك واحدة من أكبر المحميات التي تتضمن مناطق مهمة للطيور في العالم، حيث حققت الهيئة إحدى مبادراتها الإستراتيجية والمتمثلة في تسجيل منطقتي طبرجل وطريف على قائمة الخليج 365 المهمة عالميًا للطيور، بالإضافة الى توسيع النطاق الجغرافي لموقع جبال أجا ليضم الخليج 365 الواقعة شمال حائل (جبال حبران وعرنان والمسمى)، وبهذا يصبح العدد الإجمالي للمناطق المعتمدة والمعترف بها من منظمة بيردلايف إنترناشونال (Birdlife international) كمناطق ذات أهمية عالمية لحماية الطيور داخل المحمية الملكية خمسة مناطق.

وأشارت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إلى أنها سجلت 290 نوعاً من الطيور البرية، وهذا يشكل ما نسبته 58% من إجمالي أنواع الطيور المسجلة في المملكة، والبالغ عددها 499 نوعًا، وتُظهر هذه النسبة أهمية المحمية الملكية بشكل كبير للأنواع المقيمة والمهاجرة من الطيور البرية، ومؤكدةً على أهمية موقعها وموائلها لجذب الطيور بمختلف أنواعها.

وتقع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على ممرات الهجرة الرئيسية للطيور في العالم، حيث تشكل الطيور المهاجرة 88% من إجمالي أنواع الطيور المسجلة في المحمية الملكية، بينما تمثل الطيور المقيمة نسبة 12%، وتعكس هذه النسب أهمية موقع المحمية الملكية كنقاط استراحة رئيسية للطيور المهاجرة بين القارات، كما يعكس هذا التوازن البيئي أهمية الحفاظ على المحمية الملكية كموقع إستراتيجي للطيور والمحافظة على التنوع الحيوي في المنطقة.

ورغم التنوع الحيوي الكبير في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، إلا أن هناك 25 نوعًا من الطيور المسجلة في المحمية، سواء كانت مقيمة أو مهاجرة، مدرجة على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، ويُظهر هذا الرقم الحاجة الماسة للمحافظة على هذه الأنواع المهددة والإسهام في تكاثرها لخلق تنوع حيوي عالمي.