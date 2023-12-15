السعودية | العروض التفاعلية والألعاب الترفيهية تجذب زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - يجد الزائر لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة، متعة مشاهدة العروض الأدائية والألعاب الترفيهية والتفاعلية للكبار والصغار التي تحاكي أصالة الماضي وعراقة الحاضر.

وتتضمن العروض الأدائية في ساحة قرية مهرجان سباق الخيل، حيث يقوم مجموعة من الفرسان بالتقاط الشارة من على الأرض كنوع من التفاعل والجذب للجمهور الزائر، كما توجد أيضا عروض الهجن التي يقوم بها مجموعة من الركب على الإبل بالدرهمة في الساحة المخصصة لها وإظهار الصوت بشيلة أبيات شعر، إضافة لعرض أنواع وأسماء الإبل وألوانها في ساحة القرية لتعريف الزوار بها وأخذ الصور معها كنوع من الترفيه.

كما تتواجد وزارة البيئة والمياه والزراعة بجناحها الخاص التي وفرت فيه تجربة تفاعلية لكيفية الزراعة وشرح حي للتعامل مع النباتات والحيوانات والمحافظة عليها ورعايتها والعناية بها، وجناح خاص لدعم الأسر المنتجة لعرض منتجاتهم وبيعها مباشرة على زوار ومرتادي المهرجان.

كما تشارك أمانة منطقة الرياض بجناحها الخاص التفاعلي حيث وفرت شاشات تفاعلية لخدماتها المقدمة للزوار، وتجربة تفاعلية لزراعة الشتلات والزراعة، ولعبة البحث عن الذهب حيث يدفن الذهب في حقول الرمل ويقوم الجمهور بالبحث عنه ليحصل على جائزة كنوع من المسابقات والترفيه، علاوة على مخيمها الخاص لتقديم القهوة السعودية والتمر والحلويات البلدية لزوار جناحها بالمهرجان.

ويشارك الاتحاد السعودي للسهام بجناح رياضي تفاعلي، حيث يقدم للزوار تجربة التحدي والتركيز من خلال الرمي على الشارة وتصويب الهدف مباشرة بتواجد مدربين متخصصين للعبة.