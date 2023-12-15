شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جالاردو يعلق على فوز الاتحاد الكبير ويتوعد الأهلي المصري والان مع التفاصيل الكاملة

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أعرب مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023، حيث فازوا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد.

جالاردو يعلق على فوز الاتحاد الكبير

في المؤتمر الصحفي، أكد جاياردو: “لقد قدمنا مباراة ممتازة اليوم، لعبنا بروح الفريق وكنا ملتزمين. أعتقد أن الأداء اليوم كان بداية جيدة في هذه البطولة”.

وأشاد بثقة اللاعبين بعد هذا الانتصار، موضحًا: “كان كل شيء على ما يرام، واستمتعت بمشاهدة الفريق يؤدي على أرضية الملعب، خاصةً مع الضغط النفسي الكبير الذي واجهناه اليوم، حيث كان علينا الفوز في المباراة الافتتاحية أمام جماهيرنا”.

وفيما يتعلق بمواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي البطولة، أكد جاياردو: “سنواجه مباراة صعبة أمام الأهلي المصري يوم الجمعة. حان الوقت للراحة، ثم الاستعداد للمواجهة القادمة، يجب علينا أن نكون جاهزين لهذه المواجهة لأنها ستكون أصعب من مباراة اليوم”.