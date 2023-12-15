شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. القبض على مقيمين لترويجهما مادة (الشبو) المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الأمن في منطقة تبوك القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما 394 جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، بوضعها في أكياس وإخفائها في أماكن مختلفة.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.