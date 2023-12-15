احرص على تناوله.. مشروب شائع يخفض ضغط الدم مثل الأدوية

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت العديد من الدراسات أن تناول شاي الكركديه يسبب انخفاضات مماثلة لتلك الخاصة بأدوية ضغط الدم، بحسب ما نقلته صحية "اكسبريس" البريطانية.

وقال الباحثون إن الكركديه يمارس تأثيرات أقوى على ضغط الدم الانقباضي مقارنة بالدواء الوهمي، مع "حجم" الانخفاض الأكبر لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عند خط الأساس.

وتوصل الباحثون إلى أن الكركديه خفض بشكل ملحوظ مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) مقارنة بأنواع الشاي الأخرى.

ووجد الباحثون أن "الاستهلاك المنتظم للكركديه يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.