شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطوات حجز موعد سريع لأداء العمرة 1445 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاستعلام عن الشهادة الصحية برقم الهوية وكيفية التجديد عبر منصة بلدي

يرغب عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية في الحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بحجز تصريح العمرة. وتمكنت المملكة من تسهيل هذه العملية من خلال منصتين رئيسيتين هما منصة “اعتمرنا” ومنصة “توكلنا”. يتيح هذان التطب

خطوات حجز موعد سريع لأداء العمرة 1445

اللّاختياران للمواطنين إمكانية حجز تصاريح العمرة بسهولة وسرعة، وهو ما يساعد على تسهيل العملية وتوفير الوقت. للقيام بذلك عبر منصة “توكلنا”، يُرجى اتباع الخطوات التالية: