شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطوات حجز موعد سريع لأداء العمرة 1445 والان مع التفاصيل الكاملة
يرغب عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية في الحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بحجز تصريح العمرة. وتمكنت المملكة من تسهيل هذه العملية من خلال منصتين رئيسيتين هما منصة “اعتمرنا” ومنصة “توكلنا”. يتيح هذان التطب
خطوات حجز موعد سريع لأداء العمرة 1445
اللّاختياران للمواطنين إمكانية حجز تصاريح العمرة بسهولة وسرعة، وهو ما يساعد على تسهيل العملية وتوفير الوقت. للقيام بذلك عبر منصة “توكلنا”، يُرجى اتباع الخطوات التالية:
- قم بتحميل تطبيق “توكلنا”.
- اختر أيقونة خدمات من الشاشة الرئيسية.
- انتقل إلى خدمات الحج والعمرة.
- اختر أيقونة إصدار تصريح.
- انتقل إلى صفحة الخدمات واختر أيقونة أداء العمرة.
- اضغط على أيقونة “استمرار”.
- قم بإضافة عدد الأشخاص الذين ترغب في إضافتهم إلى التصريح.
- اضغط على أيقونة “متابعة”.
- اختر نقطة الوصول وحدد مكان الإقامة.
- قم بقراءة الشروط والموافقة عليها.
- اضغط على أيقونة “تصريح”.
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