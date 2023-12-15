شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: تطور هام في رحيل حمد الله عن الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة

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أكد الناقد الرياضي جمال عارف أن لاعب الاتحاد عبد الرزاق حمدالله يظل ملتزمًا بالبقاء في صفوف الفريق. وأشار عارف، خلال مشاركته في برنامج الديوانية على القنوات الرياضية، إلى أن المدرب غالاردو يعرف بشكل جيد من يعد الاختيار المثالي في التشكيلة.

رحيل حمد الله عن الاتحاد

وفيما يتعلق بأداء حمدالله، أكد عارف أن النجم المتألق يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح الاتحاد في الفوز بالدوري، وقال: “جزء رئيسي من فوز الاتحاد بالدوري هو حمدالله، وهذا مفهوم ولا يحتاج إلى شرح. حمدالله نجم يحلم به كل الأندية، وهو يظل ملتزمًا بالبقاء في الاتحاد رغم العروض الأخرى.”

وأختتم قائلاً: “أنا لا أعتني بمستقبل حمدالله، ولكن الأهم بالنسبة لي هو أن يتقدم الاتحاد بخطى ثابتة. المدرب بالتأكيد سيقوم باختيار التشكيلة المناسبة في مباراة الأهلي المصري، وهو الشخص الأنسب لاتخاذ هذه القرارات.”