تراند اليوم : شاهد.. الصبحان يتوقع نتيجة مباراة الاتحاد والأهلي المصري في كأس العالم للأندية اليوم

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي حسن الصبحان الشهير بملك التوقعات، عن توقعاته لنتيجة مباراة الاتحاد ونظيرة الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية اليوم.

وقال الصبحان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إن نسبة فوز الأهلي المصري صفر مستحيل يفوز حتى لو لعب الاتحاد بدون حارس أو دفاع، وسيفوز الاتحاد 2/0 أو 3/1 .

وأشار إلى أن الاتحاد بالنسبة للأهلي المصري كابوس وتفنن في تعذيبه فهزمه عالميا وعربيا وفي السوبر السعودي المصري.

وأضاف الصبحان: الوحيد اللي بهدل الأهلي المصري هو الاتحاد وجمهور الأهلي المصري لا يخافون إلا من الاتحاد.