السعودية | الدكتور الربيعة يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، معالي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وذلك على هامش المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مدينة جنيف.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وآليات خدمة اللاجئين حول العالم، فضلاً عن التطرق للموضوعات المدرجة في المنتدى العالمي الثاني للاجئين.