السعودية | هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام بمحافظة رماح في نسخته الثامنة، بعدد من الفرق الميدانية المكلفة بتغطية أماكن كثافة الزوار مع التواجد في الأسواق التجارية للقيام بجولات توعوية في المنطقة، طيلة أيام المهرجان بالتنسيق مع الجهات المشاركة.

‏وفي الجانب التوعوي خصصت الرئاسة العامة للمشاركة هذا العام عددًا من المنصات التوعوية المتنقلة التي تشمل المعرض الرقمي المتنقل، والمنصة التوعوية، والحافلة التوعوية، التي تحتوي على أحدث الوسائل التقنية الحديثة لتساهم في عرض مواد توعوية وقائية تبث على شاشات العرض الرقمية المزودة بها، إضافة إلى توفير مصليات متنقلة بكامل تجهيزاتها في المهرجان.