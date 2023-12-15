السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتقديم مساعدات إغاثية للمتضررين والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوزيع مواد إيوائية ومواد غير غذائية للمتضررين والنازحين في محافظات الجوف وعمران وتعز وصعدة وصنعاء والضالع ومأرب، بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي، وذلك على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مدينة جنيف.

ووقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومن جانب المفوضية المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وسيجري بموجب الاتفاقية توزيع 17.380 حقيبة إيوائية ومواد غير غذائية للمتضررين والنازحين في المحافظات المستهدفة، يستفيد منها 14.000 أسرة، بواقع 84.000 فرد.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.