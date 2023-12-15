شكرا لقرائتكم خبر عن احترس.. ألم في 3 مناطق من الجسم ينذرك بارتفاع الكوليسترول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يشير الألم في 3 مناطق من الجسم إلى تراكم الكوليسترول الذي يسبب تضييق الشرايين.

حيث يرتبط ارتفاع الكوليسترول بمضاعفات خطيرة، مثل مرض الشريان المحيطي "PAD"، والذي يشير إليه الألم في 3 مناطق من الجسم.

وأشارت مؤسسة "مايو كلينك":"ما يحدث اعتلال الشرايين المحيطية بسبب تصلب الشرايين، عندما تتراكم الرواسب الدهنية مثل الكوليسترول على جدران الشرايين وتقلل من تدفق الدم".

وبحسب جمعية القلب الأمريكية "AHA"، يمكن أن يشير الألم المتشنج في الوركين أو الفخذين أو عضلات الساق عند المشي أو صعود السلالم أو ممارسة الرياضة إلى داء الشرايين المحيطية، وفق "إكسبريس".

وتشمل الأعراض الأخرى لاعتلال الشرايين المحيطية ما يلي:

1- جروح القدم أو أصابع القدم التي لا تلتئم أو تلتئم ببطء شديد.

2- الغرغرينا، أو الأنسجة الميتة.

3- انخفاضا ملحوظا في درجة حرارة الجزء السفلي من الساق أو القدم مقارنة بالساق الأخرى أو باقي أجزاء الجسم.

4- ضعف نمو الأظافر على أصابع القدم أو نمو الشعر على الساقين.

5- ضعف الانتصاب، خاصة عند الرجال المصابين بداء السكري.