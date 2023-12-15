شكرا لمتابعة خبر عن البتال يقدم شكره للقيادة بمناسبة تعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم معالي الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.

وسأل معاليه الله – عز وجل – أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.

كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على ما لقيه من توجيهات سديدة خلال عمله وكيلاً لإمارة المنطقة الشرقية .