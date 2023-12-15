انت الان تتابع "الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة وتدن في الرؤية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 ديسمبر 2023, 10:24 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وتبوك وعسير وجازان. وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحاً شديدة وتدنياً في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والموية وتربة ورنية والكامل وخليص وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة. وتشهد منطقة تبوك رياحاً شديدة وتدنياً في الرؤية، وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة. وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحاً شديدة وتدنياً في الرؤية، وتشمل الحالة العيص وخيبر والمدينة المنورة ووادي الفرع والحناكية والمهد وبدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة. ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً خفيفة ورياحاً نشطة وتدنياً في الرؤية، وتشمل النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة. وتشهد منطقة جازان أمطاراً خفيفة ورياحاً نشطة وصواعق رعدية مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة. ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحاً شديدة وتدنياً في الرؤية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

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