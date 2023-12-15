انت الان تتابع الأمم المتحدة تعتبر الوضع في غزة "جحيماً".. والضغط الدولي يتزايد على إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

وفقاً لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، أدّى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 18412 شخصاً، نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال.

أفادت وزارة الصحة باقتحام قوات إسرائيلية مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع. ولاحقاً، أعلنت حماس أنّ الجيش الإسرائيلي “اعتقل مدير المستشفى واقتاده إلى جهة مجهولة خارج المستشفى”.

وسبق للقوات الإسرائيلية أن اقتحمت مستشفيات أخرى في قطاع غزة بينها مستشفى الشفاء.

وتصاعدت حدّة الضغوط الدولية على إسرائيل بإصدار الجمعية العامة للأمم المتّحدة، بأغلبية ساحقة، قراراً غير ملزم؛ يدعو إلى “وقف إطلاق نار إنساني” في قطاع غزة الذي أصبح وفقاً لمسؤول أممي “جحيماً على الأرض” نتيجة قصف لا يتوقف وأوضاع إنسانية لا تنفكّ تتدهور.

وفي نيويورك، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 صوتاً من أصل 193 على قرار يدعو إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري”، وإلى حماية المدنيين، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية و”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن كلّ الرهائن.

وصوّتت عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدّ القرار، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.

وبعد أكثر من شهرين على اندلاع الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحماس على الدولة العبرية، شبّه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني؛ الوضع في غزة، بأنه “جحيمٌ على الأرض”، ووصف تسجيلاً مصوّراً يظهر نسف مدرسة تابعة للوكالة بـ”المروع”.