انت الان تتابع مجهولون يصعدون على متن سفينة مملوكة لشركة بلغارية قُبالة اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
15 ديسمبر 2023, 10:03 صباحاً
قالت شركة "أمبري" البريطانية لإدارة المخاطر البحرية، الخميس، إن مجهولين صعدوا على متن ناقلة بضائع مملوكة لشركة بلغارية في أثناء إبحارها في بحر العرب قُبالة سواحل اليمن.
من جهتها، أكدت شركة "نافيبلغار" للشحن البحري، في بيان، أن سفينة "ذي روين" (The Ruen) المملوكة لها "تعرّضت لحادث أمني على بُعد 380 ميلا بحريا شرق جزيرة سقطرى اليمنية".
وفي بيانها قالت "نافيبلغار"، إن "أولويتنا هي ضمان سلامة الطاقم المتعدد الجنسيات والمكوّن من 18 فرداً"، مضيفة أنها تعمل مع السلطات الدولية المختصة.
ولم تقدم الشركة البلغارية مزيداً من التفاصيل عن الحادث، لكن رئيسها ألكسندر كالتشيف؛ قال لوسائل إعلام محلية، إن الاتصال بالسفينة فُقد في منطقة لم تشهد سابقاً هجمات قرصنة.
وفي تحديث أمني، قالت شركة "أمبري" لإدارة المخاطر البحرية "ورد أن ناقلة البضائع التي ترفع علم مالطا قد صعد على متنها مجهولون".
وأضافت أن سفينة صيد ترفع علم إيران كانت تبحر في وقت سابق قُبالة الشواطئ الصومالية أغلقت جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها قبل 6 ساعات من وقوع الحادث قرب المكان الذي تعرّضت فيه ناقلة البضائع للحادثة.
وأصدرت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (يو كاي إم تي أو) أيضا تحذيراً، الخميس، قائلة إنها تلقت تقريراً عن نداء استغاثة من سفينة صعد على متنها مجهولون؛ نحو 700 ميل بحري شرق بوصاصو في الصومال.
وأضافت "ننصح السفن بالعبور بحذر، وإبلاغ الوكالة عن أي نشاط مشبوه".
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