تراند اليوم : طائرات إسرائيل الحربية تلقي منشورات على مناطق في جنوب لبنان .. شاهد: ماذا كتب فيها

صحيفة الخليج 365 : ألقت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح الجمعة، منشورات على مناطق في جنوب لبنان، بعثت تهديدا مبطنا لسكان المنطقة، في ظل تبادل القصف العنيف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وجاء في المنشورات الإسرائيلية التي كانت موجهة "إلى سكان جنوب لبنان": نود أن نعلمكم بان حزب الله الإرهابي يستغل الفرصة للتسلل في بيوتكم وأراضيكم الطاهرة ومحيط عملكم ورزقكم..".

ووجهت المنشورات تهديدا معتدلا، وهو أحد الأساليب الدعائية المتعارف عليها، إلى سكان الجنوب: "إن تستر عناصر حزب الله في المناطق المدنية هو الخطر الحقيقي، وهذا يلحق الضرر لكم".

وسقطت تلك المنشورات على مناطق عدة بجنوب لبنان منها بلدة كفركلا.