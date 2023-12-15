تراند اليوم : بالفيديو.. مختص ب "الأرصاد" يكشف عن موعد كتلة هوائية باردة جديدة.. ويعلق على ارتداء الملابس الشتوية داخل المدن

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد "عقيل العقيل"، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة وحتى منتصف الأسبوع.

كتلة هوائية

وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية": "متوقع أن تسيطر كتلة هوائية باردة منتصف الأسبوع على معظم مناطق المملكة، لكن هذه الكتلة لن تصحبها أي حالة مطرية". لافتا إلى أنه من المتوقع نهاية الأسبوع القادم حالة جوية يعلنها المركز الوطني للأرصاد.

الملابس الشتوية

وردا على سؤال المذيع حول : " الاحتياج إلى الملابس الشتوية داخل المدن". قال: " نحتاج إلى الملابس الشتوية الثقيلة، والشتاء سيكون هذا العام أدفأ، لكن 5 و4 درجات مئوية، تعتبر باردة ، وعند العودة إلى المعدلات السابقة، فقد سبق تسجيل 10 درجات مئوية تحت الصفر في حائل، ونسجل دائما في الشتاء درجات حرارة منخفضة ما دون الصفر المئوي على مناطق شمال المملكة ، وما دون ال 10 درجات بشكل عام هي أجواء باردة".

البرودة

وأشار إلى أن الأخذ في الاعتبار عامل السن وجسم الإنسان وسرعة الرياح والرطوبة والمكان الذي يوجد فيه الشخص حيث تختلف البرودة من شخص إلى الآخر .